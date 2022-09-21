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Обстріли Харкова: влада повідомила про удари по багатоповерхівках

Російські ракети, які було видно на світанку в Харкові, 3 вересня 2022 року

Міський голова Харкова Ігор Терехов вночі повідомив про ракетний обстріл Холодногірського району, постраждали багатоповерхівки.

«Ракетний обстріл Холодногірського району. «Прильоти» по багатоповерховим житлових будинках. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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