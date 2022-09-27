У Харківській ОВА підтвердили звільнення Куп’янська-Вузлового

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив звільнення від російських окупантів населеного пункту Куп'янськ-Вузловий.

«Для них (окупантів - ред.) було кілька принципових і важливих напрямків – Ізюм, ізюмська висота так звана. Це шлях,через який вони направляли свою техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий – це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане і ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами голови Харківської ОВА, кожен метр української території звільняється «досить важко, бо ворог не відступає».

«Намагається перегрупуватися, стягує резерви. Кожен такий успіх – це подвиг наших військових», – додав він.



Напередодні у соцмережах повідомлялося про звільнення від російських окупантів Куп'янська-Вузлового. Ввечері 26 вересня Генштаб ЗСУ непрямо підтвердив звільнення цього населеного пункту, повідомивши, що на Слобожанському напрямку російські війська обстрілювали, серед іншого, села Кучерівку, Петропавлівку, а також Куп'янськ-Вузловий – вони розташовані на лівому березі річки Оскіл.

В результаті наступу на Харківщині українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням». Станом на 16 вересня РФ контролювала лише невеличку частину області східніше річки Оскіл.

Минулого тижня у Генштабі також підтвердили звільнення села Яцьківка на Донеччині, яке розташоване східніше річки Оскіл.