ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині – Генштаб

Українські військові у ході ведення штурмових дій встановлено контроль над селом Яцьківка на Донеччині, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, ЗСУ також повернули контроль над позиціями поблизу Бахмута.

«Наші війська покращують своє тактичне розміщення. Нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позиції в районі південніше Бахмута», – сказав він під час брифінгу.

За даними Генштабу, за минулу добу противник завдав чотири ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

В результаті наступу на Харківщині українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова і станом на 16 вересня РФ контролювала лише невеличку частину області східніше річки Оскіл.

Село Яцьківка розташоване східніше річки Оскіл.