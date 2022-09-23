Українські сили тиснуть на території, які Росія вважає важливими для своїх цілей – британська розвідка

Українські сили зараз чинять тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх цілей, заявили 23 вересня в британській розвідці.

«Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Там повідомили, що за останні три дні українські війська укріпили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. «Росія намагалася інтегрувати Оскіл у консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил раніше цього місяця. На півдні, в Донецькій області, тривають бої, у той час, як українські війська наступають на місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, яке Росія захопила в травні», – йдеться в повідомленні.

В останні тижні українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».

Інститут вивчення війни (ISW) заявив цього тижня, що останні українські успіхи в контрнаступі ще більше знижують і без того поганий моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними.