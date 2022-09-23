Генштаб ЗСУ: втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 56 тисяч військових

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 56 060 військових, повідомив вранці 23 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, за останню добу російські сили втратили близько 550 осіб, більшість – на Краматорському та Донецькому напрямках.
Серед інших втрат Росії у війні, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2254 (18 за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 4796 (+20)
- артилерійські системи – 1355 (+14)
- РСЗВ – 326 (+8)
- засоби ППО ‒ 170 (+1)
- літаки – 254 (+1)
- гелікоптери – 219 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9)
- крилаті ракети ‒ 240
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільна техніка й автоцистерни – 3659 (+29)
- спеціальна техніка ‒ 126 (+1).
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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