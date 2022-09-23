Генштаб ЗСУ повідомив про поранення російського генерала

Поблизу Сватового на Луганщині був поранений російський генерал-майор, повідомив у ранковому зведенні 23 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора (Олега) Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що з 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у російському Ростові-на-Дону доставили 105 тіл загиблих російських військових, там готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Російська сторона ці дані наразі не коментувала. Перевірити їх незалежно редакція в умовах бойових дій не може.

«Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали і забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я. У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених», – заявили у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу станом на 22 вересня, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 55 510 військових у війні проти України.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.