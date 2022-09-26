Російські війська вдарили з РСЗВ біля церкви у Куп’янську, поранено людину

Російські війська у понеділок обстріляли Куп’янськ Харківсьої області, внаслідок чого одну одна людина зазнала поранень, повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що удари були завдані реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів.

«У Куп’янську внаслідок влучення цих боєприпасів загорілася будівля церковної школи та магазин на загальній площі 500 кв. м. Одна людина дістала поранень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пожежникам вдалося ліквідувати вогонь та врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму.

Куп’янськ на Харківщині був звільнений від російських військ на початку вересня в перебігу контрнаступу ЗСУ.