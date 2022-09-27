ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів – Стано

Європейський Союз планує наслідувати приклад Великої Британії та інших країн і накласти санкції на організаторів псевдореферендумів, які нав’язана Росією влада проводить у окупованих частинах України. Про це повідомив речник верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля Петер Стано журналістам 27 вересня.

«Будуть наслідки для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах», – сказав він.

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26 вересня Велика Британія оголосила про нові санкції у відповідь на референдуми, назвавши їх «явним порушенням міжнародного права, включно зі статутом ООН». Під санкції потрапили 89 осіб та три організації.

Останні кілька днів російські сили проводять на окупованих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.

Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.