Кремль цього тижня може оголосити про приєднання окупованих регіонів України – британська розвідка

Кремль цього тижня може оголосити про приєднання окупованих регіонів України, де пройшли так звані референдуми, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

« У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність того, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ», – йдеться у повідомленні.

Як вважають у британській розвідці, російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту.

«Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростанням внутрішньої обізнаності про недавні невдачі Росії на полі бою та значною тривогою з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня», – додають у розвідці.

Також американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті заявляє, що запланована Кремлем анексія окупованої частини України може відбутися до або незабаром після 1 жовтня – початку звичного осіннього призову в Росії, щоб уможливити примусовий призов українських цивільних (на окупованих територіях) воювати проти України.

Останні кілька днів російські сили проводять на окупованих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.

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Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.