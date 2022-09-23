Росія починає псевдореферендуми на окупованих територіях

Призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії.

Підтримувані Москвою адміністрації в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях проводять голосування, які суперечать міжнародному праву і статуту ООН, у розпал найбільшої війни в Європі за десятиліття.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні вкотре засудив наміри Росії провести фіктивні референдуми.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.