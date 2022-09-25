На Херсонщині повідомляють про «винагороду» від окупантів за «потрібну» галочку у бюлетені на псевдореферендумі

У Каховці Херсонської області під час обходу по домівках людей щодо так званого референдуму жителям наполегливо пропонують проголосувати. За «потрібну» позначку в бюлетені дають грошову винагороду. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів один з мешканців на умовах анонімності з міркувань безпеки.

«Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить «потрібну» відповідь, дають по 40 тисяч рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди», – розповів чоловік.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.