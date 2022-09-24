Путін 30 вересня може заявити про анексію окупованих територій – російські медіа

Президент Росії Володимир Путін може звернутися з посланням до Федеральних зборів 30 вересня, за кілька днів після завершення незаконних референдумів на окупованих російськими військами територіях України. Про це в суботу повідомляє, зокрема, державне агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело в російському парламенті.

Про це пише також видання «Верстка» – його джерела стверджують, що того ж дня можуть бути підписані «договори» щодо приєднання незаконних угруповань «ДНР», «ЛНР», окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

Державне агентство ТАСС із посиланням на свої джерела повідомляє, що вже 28 вересня – наступного дня після завершення голосування – до Держдуми буде внесено законопроєкти про приєднання до Росії окупованих територій України.

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Стверджується, що Дума та Рада Федерації ухвалять їх вже 29 вересня. У цьому випадку, очевидно, 30 вересня Путін може оголосити про анексію.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.