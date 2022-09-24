Байден: «російські референдуми є фікцією», США їх ніколи не визнають

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати так званих референдумів на окупованих територіях України.



«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією – фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй», – йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден наголошує, що США працюватимуть з союзниками та партнерами, щоб завдати Росії додаткових «швидких і серйозних» економічних витрат.



«Сполучені Штати підтримують наших партнерів у всьому світі – і кожну націю, яка поважає основні принципи статуту ООН – у неприйнятті будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ і надавати йому допомогу в безпеці, щоб допомогти їм захистити себе, поки вони мужньо протистоять вторгненню Росії», – додав президент США.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

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Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.