Жителі окупованих територій Запоріжжя розповіли, як проходить другий день псевдореферендуму

У Мелітополі окупанти вже другий день проводять так званий референдум, роблячи поквартирний обхід разом з російськими військовими та змушуючи людей голосувати, розповіли проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» місцеві жителі на умовах анонімності з міркувань безпеки.



«Представники так званої комісії разом з військовими з автоматами ходять по квартирах з бюлетенями і змушують людей головувати. Ніякого таємного голосування немає, все відкрито проходить», – повідомила одна з місцевих жительок.

Житель Мелітопольського району розповів, що сьогодні так звані комісії – два члени комісії та військовий з автоматом – почали ходити по дворах.



«Ти проголосував, завернув бюлетень, щоб ніхто не бачив та кинув у скриньку. Хто хоче, щоб не бачили, що ти поставив, то заходить в іншу кімнату, голосує, а потім бюлетень кидає у скриньку», – розповів чоловік.



За його словами, є й ті, хто відмовився голосувати. Чоловік стверджує, що поки примусу до голосування не помітив.



В окупованому Приморську Запорізької області також помітили комісію з 4 осіб зі скринькою для голосування у супроводі військового, які ходять по домівках.



Жителі Бердянська повідомили журналістам, що в центрі міста багато наметів з російською агітацією, також є волонтери з урнами для голосування.

У Запорізькій ОВА підтвердили, що окупанти ходять по помешканнях у супроводі озброєних військових.

«Не важко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів. Тому результат псевдореферендуму цілком зрозумілий – російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій», – кажуть в обласній адміністрації.

Про подібну процедуру голосування, яке російські окупаційні сили називають референдумом, повідомили на Луганщині.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

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Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.