Гайдай: на Луганщині так званий референдум більше нагадує соцопитування під дулами автоматів

На Луганщині так званий референдум більше нагадує соцопитування під дулами автоматів, заявляє у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Це більше схоже на якесь соцопитування, щоправда під дулами автоматів. Коли до вас приходять в квартиру якісь люди, якщо ти не відкриваєш, то погрожують вибиттям дверей. Заходять, дають картонку і кажуть – ви за цієї картонкою сховайтесь і поставте галочку. При чому позаду стоять озброєні люди. Неясно хто. Ставиш галочку «проти», то тебе записують в якийсь блокнот. Ставиш галочку «за» – вітаємо дають ще й паспорт РФ. А якщо ти ще чоловік, то й повістку. Тобто це якийсь сюрр(сюрреалізм)», – стверджує Гайдай.

Він також нагадав, що на Луганщині міста позакривали на в'їзд-виїзд.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

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Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.