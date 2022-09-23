СБУ ідентифікувала понад тисячу силовиків РФ, які «охоронятимуть» так званий референдум на Запоріжжі

Служба безпеки України заявляє, що ідентифікувала понад 1 тис. російських силовиків, яких окупанти планують залучити до організації «референдуму» на Запоріжжі.

Як зазначають у спецслужбі, це вдалося зробити завдяки перехопленим документам.

За даними СБУ, йдеться про підрозділи Росгвардії, воєнної поліції, армії РФ та російського МНС.

«Допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами «главного управлєнія МВД по Запорожской області». Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ», – зазначають у Службі безпеки України.

У СБУ також додають, що ідентифікували майже 400 людей, які «добровільно погодились» очолити так звані територіальні виборчкоми.

22 вересня у Службі безпеки України заявили, що так званого референдуму на території, яку контролює угруповання «ДНР», планують залучити неповнолітніх віком від 13 до 17 років.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

23 вересня призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремляпровести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.