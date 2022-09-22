СБУ: угруповання «ДНР» планує залучити неповнолітніх до так званого референдуму

До так званого референдуму на території, яку контролює угруповання «ДНР», планують залучити неповнолітніх віком від 13 до 17 років, повідомляє Служба безпеки України, посилаючись на відповідні перехоплені документи.

«Таким чином, загарбники сподіваються розширити «електоральну базу» підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини східної України до складу країни-агресора. За рахунок малолітніх «виборців» окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу «голосів» для легітимізації фейкового плебісциту», – зазначають у СБУ.

Як додають у спецслужбі, до «виборчих дільниць» неповнолітніх мають супроводжувати батьки, опікуни або представники так званих «дитбудинків».

З огляду на бойові дії, а також російську окупацію Донецької області редакція Радіо Свобода не може оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

У Службі безпеки України наголошують, що вже ідентифікували усіх організаторів так званого референдуму, а також встановила їх місце перебування та задокументувала злочини.

20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести так звані референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.