На Херсонщині окупанти відкрили виборчі дільниці, але вони пусті – депутат Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що окупаційні сили 23 вересня відкрили в регіоні виборчі дільниці для проведення псевдореферендуму по «приєднанню до складу Росії».

«Окупанти відкрили вже виборчі дільниці. На виборчих дільницях нікого немає, як зазначають люди з Херсонщини, тобто вони пусті, окупанти розуміють, що вони пусті, але вони передбачають у своєму фейковому референдумі подомовий обхід. Тобто це вже ніяке не таємне голосування, це примусове стягнення відповіді «Так», під дулом автомата», – сказав Хлань.

Він стверджує, що подомовий обхід буде проводитися так званими членами виборчих комісій і військовими РФ.

«Тому найкраще, дійсно, переховуватися, переховатися десь увесь цей час, якщо немає змоги виїхати, то тільки ховатися», – радить депутат.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

23 вересня призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.