Мер Мелітополя повідомив про вибух в окупованому місті в перший день так званого референдуму

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух в окупованому місті вранці 23 вересня, коли підконтрольні Росії адміністрації почали псевдореферендуми на окупованих територіях України.

«Терор окупантів наростає. О 7-ій ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – у перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома», – написав Федоров у телеграмі.

Пізніше в ефірі телемарафону мер Мелітополя додав, що вночі був вибух в одній із дев’ятиповерхівок, «де, на жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена».

Також, за його словами, сьогодні був вибух поруч з одним із розташувань окупантів.

«Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає», – наголосив Федоров.

Призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.