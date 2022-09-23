На Запоріжжі українцям в окупації розсилають повідомлення про теракти

Жителям окупованих територій Запорізької області на російські сім-карти телефонів зранку 23 вересня почали надходити повідомлення про «теракти», повідомили проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» місцеві жителі.

Від 23 вересня загарбники оголосили проведення так званих референдумів на окупованих територіях України «за приєднання до складу РФ».

У розісланих повідомленнях пропонують винагороду в 500 тисяч рублів за інформацію про «підготовку теракту» та затримання причетних до цього.

Також жителі на умовах анонімності через небезпеку повідомляють, що напередодні окупаційні сили сказали їм відвідати дільниці для так званого голосування, в іншому випадку погрожують «приїздом додому військових на БТРах».

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

23 вересня призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.