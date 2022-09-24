Уряд назвав країни, представники яких виступили «спостерігачами» на окупованих територіях

Окрім громадян Росії, у незаконних референдумах на окупованих територіях України брали участь як спостерігачі представники восьми країн, повідомило 24 вересня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Мінреінтеграції та всім зацікавленим відомствам, у тому числі правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна», – заявляє відомство.

Читайте також: Жителі окупованих територій Запоріжжя розповіли, як проходить другий день псевдореферендуму

За повідомленням, українська влада також має в своєму розпорядженні «точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв».

Уряд нагадує, що так звані референдуми на окупованих територіях є незаконними, і закликає правоохоронців розслідувати ці факти. Зокрема, йдеться про легітимність в’їзду, перебування і діяльність іноземців на тимчасово окупованих українських територіях під час цих заходів.

Читайте також: Росія робить собі ще гірше: правова оцінка так званих референдумів

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.