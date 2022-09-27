ГУР: окупанти в Енергодарі погрожують мобілізацією за відмову голосувати за «приєднання до РФ» 

Жителів окупованого Енергодара примушують голосувати на заходах, які в Росії називають референдумом щодо приєднання до РФ, повідомляє Головне управління розвідки при Міністерстві оборони.

За даними розвідки, місцевим заборонили виїзд за межі Енергодару. Особливий контроль застосовують до працівників Запорізької атомної електростанції.

Місцеві жителі намагаються не виходити на вулицю без зайвої потреби.

«На вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму». На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів. Всім, хто наважився «проголосувати» проти приєднання до РФ, погрожують «мобілізацією», – додають у ГУР.

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Останні кілька днів російські сили проводять на окупованих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.

Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей. Водночас примусова мобілізація триває також і на окупованих територіях України.