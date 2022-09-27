США розглядатимуть прохання про притулок від росіян, які втікають від мобілізації – Білий дім

США розглядатимуть заяви про надання притулку від росіян, які втікають від мобілізації, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, США розмежовують дії уряду РФ, російських збройних сил та російського народу.

«Ми бачимо, що в останні кілька днів в Росії продовжуються протести. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, – незалежно від свого громадянства – може подати заяву на надання притулку в Сполучених Штатах і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому», – сказала Карін Жан-П’єр, коментуючи спроби російських чоловіків виїхати з країни після оголошення мобілізації.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

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24 і 25 вересня п’ять російських видань незалежно одне від одного повідомили, що влада Росії розглядає можливість закрити кордон для всіх чоловіків призовного віку. У Кремлі заявили, що уряд Росії не планує закривати кордони.