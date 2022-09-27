Виїзд росіян до Грузії після оголошення мобілізації: з’явилися супутникові фото заторів

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки затору, що утворився через виїзд громадян Росії після оголошення часткової мобілізації в країні.

«Супутникове зображення від 25 вересня 2022 року показує великий затор транспортних засобів, які виїжджають з Росії та намагаються перетнути кордон з Грузією на КПП «Ларс» («Верхній Ларс» – ред.)», – йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому в твіттері.

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Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

24 і 25 вересня п’ять російських видань незалежно одне від одного повідомили, що влада Росії розглядає можливість закрити кордон для всіх чоловіків призовного віку.

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