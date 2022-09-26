До прикордонного пункту, через який росіяни втікають від мобілізації до Грузії, підтягнули БТР – очевидці

До прикордонного пункту «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією вирушив БТР із співробітниками ФСБ, повідомив у твітері білоруський журналіст Тадеуш Гічан.

У свою чергу, грузинський блогер Микола Левшиць з посиланням на слова очевидців, каже, що співробітники ФСБ, які прибули до «Верхнього Ларсу», мали намір спорудити поблизу прикордонного пункту блокпост, але ця інформація не підтвердилася.

Російська агенція РБК пише з посиланням на ФСБ, що БТР туди рухається не для виставлення блок-посту, а як «резерв на всякий непередбачений випадок».

Величезні черги з автомобілів росіян біля прикордонного пункту «Верхній Ларс» почали утворюватись у перші години після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним 21 вересня часткової мобілізації.

Сьогодні правозахисник Павло Чиков заявив, що російські прикордонники на КПП «Верхній Ларс» стали відмовляти у виїзді з країни до Грузії військовозобов’язаним громадянам. Чутки, що влада може закрити кордони, активно поширюються з моменту оголошення мобілізації. Сьогодні, як передає ВВС, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що жодних рішень із цього приводу ще не ухвалено.