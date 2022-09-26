Кремль: рішення про заборону резервістам виїжджати з Росії не ухвалювали

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що уряд Росії не планує закривати кордони у той час, як десятки тисяч автомобілів із російськими громадянами, переважно чоловіками, їдуть до Грузії, Фінляндії, Казахстану і Монголії після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації для підтримки війни проти України.

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо можливого закриття кордонів на пресконференції в Москві 26 вересня, Пєсков сказав: «Мені нічого подібного не відомо».

«На даний момент ніяких рішень щодо цього ухвалено не було», – сказав речник Путіна. При цьому Кремль незадовго до оголошення мобілізації в Росії заперечував, що вона можлива.

Міноборони Росії також заявило, що часткова мобілізація обмежень на пересування громадян не передбачає.

Водночас видання The Bell із посиланням на чотири анонімні джерела в авіаційній галузі повідомило, що прикордонна служба ФСБ Росії отримала списки громадян, що підлягають мобілізації, і не випускає їх із країни.

Тим часом, росіяни продовжують масово залишати країну, деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту, коли Кремль оголосив про часткову мобілізацію 21 вересня.

Виконувач обов’язків голови Міграційного комітету Казахстану полковник Аслан Аталиков 26 вересня заявив, що з 22 вересня різко зросла кількість російських громадян, які в’їжджають до країни.

За його словами, близько 40 тисяч громадян Росії вже виїхали до інших країн, в основному до Узбекистану й Киргизстану, після того, як прибули до Казахстану останніми днями.

Наплив був таким значним у Казахстані, що адміністрація кінотеатру в місті Орал заявила, що дозволить прибулим громадянам Росії використовувати приміщення для тимчасового проживання.

Минулими вихідними колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж опублікував відеозаяву на YouTube, закликавши тувинців, бурятів і калмиків тікати з Росії замість «вбивати українців».

«Я знаю, що з початку цієї кривавої війни найбільше постраждали національні меншини, які живуть у Росії. Дуже постраждали буряти, тувинці, калмики. Їх використовували лише як гарматне м’ясо. Сотні з них поранені, тисячі вбиті. Ми, монголи, зустрінемо вас із відкритими обіймами і серцями», – сказав експрезидент.

Елбегдорж також закликав президента Росії Володимира Путіна негайно припинити війну, заявивши, що Україна має право на існування як вільна країна.

24 і 25 вересня п’ять російських видань незалежно одне від одного повідомили, що влада Росії розглядає можливість закрити кордон для всіх чоловіків призовного віку.

У деяких регіонах Росії мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.