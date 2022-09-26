Мобілізація в РФ: розстріл воєнкома, підпали військкоматів та протести на Кавказі

Акції проти мобілізації у різних регіонах Росії. Про що це каже?

Цими вихідними акції проти мобілізації в РФ пройшли в п'яти містах, зокрема в Махачкалі, Якутську та Іркутську. Там було затримано щонайменше 128 осіб.

Протести проти мобілізації на північному Кавказі

Одні з найбільших протестів відбулися в республіках північного Кавказу. Сотні людей, зокрема в Дагестані та селі Ендірей, вийшли на протести проти мобілізації.

В Іркутській області стріляли у воєнкома

У військоматі Усть-Улімська Іркутскої області 25-річний чоловік вистрілив у начальника призивної комісії. За останньою інформацією воєнком вижив, однак знаходиться у тяжкому стані. За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, чоловік, який після затримання представився Русланом Зініним, сказав: «Зараз усі поїдемо додому».

Російські чоловіки тікають від мобілізації: на кордонах черги

Росіяни тікають у всі країни, куди можуть потрапити за безвізовим режимом. Довжелезні черги з авто на російсько-грузинському кордоні.

Путін погрожує ядерним ударом: що кажуть аналітики?

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