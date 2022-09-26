Стрілянина у школі в російському Іжевську: кількість жертв і потерпілих зросла

Внаслідок стрілянини у школі в російському Іжевську загинули 15 людей, у тому числі 11 дітей та четверо дорослих. Оновлені дані надав Слідчий комітеті Росії. Раніше йшлося про 13 загиблих.

За повідомленнями, пораненими наразі є 2 дорослих і 22 дитини.

Стрілянина в іжевській школі №88 сталася вранці 26 вересня. Чоловік у чорному одязі спочатку вистрілив у охоронця, а потім увірвався до класу та відкрив стрілянину по дітях. Згодом чоловік вчинив самогубство. Наразі відомо, що це випускник школи, 34-річний Артем Казанцев.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав напад в Іжевську терактом з ознаками ймовірної причетності до неофашистської організації або угруповання.

Останній відомий випадок стрілянини у російській школі стався у жовтні 2021 року у селищі Сарс біля Пермі. Тоді 12-річний підліток прийшов до школи з мисливським карабіном і двічі вистрілив – ніхто не постраждав. Хлопця затримали.