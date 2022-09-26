Російського танкіста-втікача з розслідування «Схем» заочно засудили до 9 років ув’язнення

Солом’янський районний суд міста Києва 26 вересня заочно засудив до 9 років ув’язнення військовослужбовця РФ Сергія Штайнера за порушення законів та звичаїв війни, а саме вчинення низки злочинів проти цивільного населення.

Сам він навесні 2022-го кинув танк в селі Лук’янівка на Київщині, рятуючись під час контрнаступу українських військових. Раніше цього військового ідентифікували «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) завдяки знайденій в його танку медичній книжці, яку отримали у своє розпорядження журналісти, а згодом, на підставі цих даних, було зареєстроване кримінальне провадження.

Вирок зачитала суддя Солом’янського районного суду Оксана Криворот.

28 березня «Схеми» оприлюднили розслідування, в якому ідентифікували особу російського військового, який взяв участь у повномасштабній війні з Україною, опинившись на її території – в якості заступника командира роти, яка йшла на Київ. В районі села Лук’янівка на Київщині, під час контрнаступу ЗСУ – він рятувався втечею, кинувши свій танк. У ньому залишив документи, які дозволили ідентифікувати його особу – це Сергій Штайнер, заступник командира роти по озброєнню військової частини №12128, яка розташована у селищі Тоцьке-2 Оренбурзької області.

У цей же день, на підставі цих даних, Броварська окружна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а 6 квітня – повідомила про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Офіційне слідство встановило, що в період з 9 по 28 березня Сергій Штайнер вчиняв злочини на території України, а саме «виконував злочинний наказ військового керівництва та брав участь у збройній агресії на території села Лук’янівка Київської області.»

«Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів підозрюваного лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль. Підозрюваний віддав наказ підлеглим знищувати колони з цивільних автомобілів, які пересуватимуться населеним пунктом. Також він погрожував жінці, обіцяючи вбити не тільки її, а й її родичів та дітей», – йшлося у повідомленні прокуратури.

Пізніше підслідність була визначена за Слідчим управлінням ГУ СБУ в Києві та Київській області і справу передали туди.

Журналісти «Схем» окремо пробували зв’язатись із військовослужбовцем, щоб запитати, де він перебуває, на що він тоді відповів: «Мы идем за вами, всех найдем».