Громадянства Молдови можуть бути позбавлені ті, хто має паспорт РФ і воює проти України – Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що влада розглядає варіант відкликання молдовського громадянства у жителів країни з російським паспортом, які воюватимуть в Україні на боці російської армії.

Як передає молдовська служба Радіо Свобода, про це Санду сказала на засіданні Вищої ради безпеки.

За її словами, після оголошення в Росії «часткової мобілізації» є ризик того, що призиватимуться і жителі молдовського сепаратистського регіону Придністров’я. Молдова не повинна допустити, щоб її громадяни воювали на боці агресора, сказала Санду.

Також планується посилити покарання для громадян Молдови, які хоч і не мають російського громадянства, але воюють на боці російської армії.

Міністерству закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Санду доручила розпочати переговори з російською стороною, щоб унеможливити мобілізацію громадян Молдови, які живуть у Росії. Їм допоможуть повернутись на батьківщину при виявленні такого бажання.

«Посольство вже працює в посиленому режимі, щоб відповідати на кількість запитів, що зростає», – сказала президентка.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

Втім численні свідчення і відео, поширені росіянами у мережі, вказують на те, що під мобілізацію потрапляють особи без військового досвіду і з порушенням інших вимог до прийняття у військо.

Мобілізація у РФ спричинила масовий виїзд із країни росіян – тисячі чоловіків останніми днями втекли до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим.

За даними правозахисників, сотні людей були затримані на протестах проти мобілізації в Росії.