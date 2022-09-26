На акціях протесту проти мобілізації у Дагестані затримали близько 90 людей

У російському регіоні Дагестан, де сьогодні тривають стихійні акції протесту проти мобілізації на війну проти України, затримали близько 90 людей, зокрема приблизно 70 – у Махачкалі та близько 20-ти – у Хасав’юрті. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

За повідомленнями, затримання відбуваються вкрай жорстко, із застосуванням палиць та електрошокерів. У багатьох затриманих відбирають телефони. Також відомо про використання поліцією перцевих балончиків. За даними очевидців, двом дівчатам знадобилася медична допомога, їх відвезли до лікарні.

Серед затриманих – журналіст видання «Новое дело» Ідріс Юсупов та головний редактор видання RusNews Сергій Айнбіндер. Айнбіндер повідомив, що під час затримання його побили та відібрали техніку. Також, за його словами, побили інших затриманих, які їхали з ним у одному авто.

26 вересня у Махачкалі та Хасав’юрті сотні людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну проти України. Найбільше людей зібралося у Махачкалі – кілька сотень. Незабаром розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими.

Напередодні у Махачкалі вже проходив стихійний мітинг проти мобілізації. Було затримано близько 120 людей. Про протести повідомлялося у селі Ендирей та у Нальчику.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Він заявив, що призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі. Насамперед, йдеться про тих, хто служив у лавах збройних сил, а також має певні військово-облікові спеціальності й досвід.

Втім численні свідчення і відео, поширені росіянами у мережі, вказують на те, що під мобілізацію потрапляють особи без військового досвіду і з порушенням інших вимог до прийняття у військо.

Мобілізація у РФ спричинила масовий виїзд із країни росіян – тисячі чоловіків останніми днями втекли до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим.

За даними правозахисників, сотні людей були затримані на протестах проти мобілізації в Росії.