Через мобілізацію пʼятьох росіян зняли з потяга на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Пʼятьох росіян, що прямували з Санкт-Петербурга до Білорусі, зняли на кордоні з потяга через мобілізацію. Про це повідомляє російське видання «Медиазона» з посиланням на слова одного з них.

За інформацією журналістів, чоловікам видали повідомлення про заборону на виїзд у звʼязку з мобілізацією та попросили звернутися до військкомату за поясненнями.

«Прикордонники знали імена та місця кожного», – розповів виданню 30-річний чоловік, який мав намір виїхати до Мінська, а звідти – до Стамбула.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

24 і 25 вересня п’ять російських видань незалежно одне від одного повідомили, що влада Росії розглядає можливість закрити кордон для всіх чоловіків призовного віку. У Кремлі заявили, що уряд Росії не планує закривати кордони. Міноборони Росії також заявило, що часткова мобілізація обмежень на пересування громадян не передбачає.

Водночас видання The Bell із посиланням на чотири анонімні джерела в авіаційній галузі повідомило, що прикордонна служба ФСБ Росії отримала списки громадян, що підлягають мобілізації, і не випускає їх із країни.

23 вересня Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде мобілізації. Водночас він заявив, що Білорусь «реагуватиме на можливі загрози, спроби вчинення терактів». Для цього, як пише державне видання БелТА, регулярно проводяться різноманітні навчання, в тому числі за участю «народного ополчення».