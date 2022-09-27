Росія: на пункті перетину кордону з Грузією відкриють мобілізаційний пункт військкомату

У Росії на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс», через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату – про це стало відомо після того, як на КПП приїхав міністр МВС Північної Осетії Андрій Сергєєв.



Про відкриття мобілізаційного пункту біля російсько-грузинського кордону МВС Північної Осетії повідомило у своєму телеграмі.



«Незважаючи на заходи, що вживаються, серед яких, у тому числі, збільшення нарядів ДПС і ППС, які цілодобово несуть службу, обстановка залишається вкрай напруженою», – йдеться у повідомленні відомства.



Як саме працюватиме мобілізаційний пункт і жителям яких регіонів у ньому вручатимуть повістки – не уточнюється.



Активіст та автор популярного російськомовного телеграм-каналу про життя в Грузії Микола Левшіц повідомляє, що на ранок 27 вересня пробка з автомобілів, які бажають перетнути кордон з Грузією, становить понад 30 км. За повідомленням МВС у Північній Осетії, у черзі на виїзд стоять понад 4000 машин.



Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП «Верхній Ларс» пішки, незважаючи на те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

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24 і 25 вересня п’ять російських видань незалежно одне від одного повідомили, що влада Росії розглядає можливість закрити кордон для всіх чоловіків призовного віку. У Кремлі заявили, що уряд Росії не планує закривати кордони.