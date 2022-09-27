Від маріупольців після псевдореферендуму вимагають з’явитися до військкомату – міськрада

Жителям окупованого Маріуполя приходять повідомлення від російської окупаційної влади з проханням з’явитися до військкоматів, повідомляє міська рада.

«Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендумів, які проведені для галочки», – зазначають у міськраді.

Водночас влада Маріуполя вказує на те, що прихована мобілізація триває в місті давно.

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«Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам – нове гарматне м’ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Міськрада закликає марупольців виїздити з міста.

Останні кілька днів російські сили проводять на окупованих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.

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Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей. Водночас примусова мобілізація триває також і на окупованих територіях України.