Токаєв доручив уряду Казахстану «виявити турботу» про росіян, які тікають від мобілізації

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував ситуацію з росіянами, які в’їжджають до країни, аби уникнути мобілізації. Це передають місцеві медіа 27 вересня.

«Найголовніше, аби ми зберегли згоду із сусідніми країнами. Ми від цього нічого не втратимо», – сказав Токаєв.

Він вказав на те, що останніми днями до Казахстану приїздить багато людей з Росії.

«Більшість із них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них та забезпечити їм безпеку. Це політичне й гуманітарне питання», – додав президент Казахстану.

Токаєв зазначив, що доручив уряду вжити необхідних заходів.

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Прем’єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов ввечері 26 вересня провів нараду щодо питань міграції. Він закликав посилити роботу із забезпечення правопорядку й безпеки, а також «сприяти приїжджим росіянам» у питаннях працевлаштування.

Вранці 27 вересня, втім, Смаїлов вказав на те, допомога іноземцям надається в рамках закону.

«Ми, виконуючи свої міжнародні зобов’язання, завжди пам’ятаємо, що немає цінності вище за інтереси нашої країни та народу. Одне з найважливіших розглянутих питань – правопорядок та безпека. Також через зростання цін на орендне житло наші громадяни опинилися у скрутному становищі», – сказав голова уряду.

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов розповів у відповідь на питання казахської служби Радіо Свобода, що Астана не видаватиме до Росії її громадян, які втекли від мобілізації, якщо щодо гих не буде кримінальної справи.

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Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що понад 260 тисяч осіб втекли з моменту оголошення мобілізації.

Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, жителі Казахстану переважно терпимо ставляться до масового приїзду росіян. Водночас у місцевому сегменті інтернету поширюється думка, що сьогоднішні біженці – це «вчорашні пасивні пособники війни».