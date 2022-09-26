Казахстан: племінника Назарбаєва засудили до 6 років позбавлення волі за розкрадання

Суд в Астані засудив племінника колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Кайрата Сатибалди до шести років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і розкраданні.

Суд також вирішив позбавити Сатибалди звання генерал-майора Комітету національної безпеки. Йому також заборонено обіймати державні посади протягом 10 років.

Сатибалди, суд над яким розпочався тиждень тому, визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення і сказав, що шкодує про скоєне.

52-річного бізнесмена, який входив до списків найвпливовіших підприємців країни, заарештували в березні. В антикорупційній службі Казахстану тоді заявили, що його перевіряють на причетність до злочинів, які підривають безпеку держави.

Назарбаєв пішов у відставку у березні 2019 року, але зберігав значний вплив на політику країни. У січні 2022 року масові протести у великих містах з гаслами проти колишнього президента переросли в сутички демонстрантів із поліцією та армією.

Після цього Назарбаєв втратив позиції у владі, позбувшись кількох залишених за ним посад. Його родичі залишили високі посади, деякі опинилися під вартою як підозрювані у розкраданнях.

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