Казахстан: Токаєв підписав закон, що обмежує вплив Назарбаєва на політику держави

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав законопроєкт, який скасовує довічне головування колишнього президента Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, а також необхідність узгоджувати з ним основні напрямки зовнішньої та внутрішньої політики.

Поправки до закону «Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів республіки» запропонувала верхня палата парламенту 27 січня. За цей час законопроєкт схвалила і нижня палата парламенту.

Нурсултан Назарбаєв після відходу з посади президента у 2019 році все одно відігравав ключову роль в управлінні країною. Він очолював Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану. У квітні 2021 року Назарбаєв передав повноваження голови Асамблеї Токаєву.

Під час січневих подій Токаєв оголосив, що обійняв посаду голови Ради безпеки. Назарбаєв тоді заявив, що перебуває на заслуженому відпочинку і «Токаєв має всю повноту влади».

28 січня Касим-Жомарт Токаєв став головою правлячої партії «Нур Отан», яку з моменту її заснування у 1999 році також очолював Назарбаєв. До нового складу політради партії не увійшла й дочка Назарбаєва Даріга. Крім того, посад позбулася низкаа високопосадовців, тісно пов’язаних з Назарбаєвим, а також його родичі.