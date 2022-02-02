Парламент Казахстану дозволив не узгоджувати з Назарбаєвим основні напрями політики

Парламент Казахстану (нижня його палата) схвалив поправки, якими передбачено скасування норми щодо необхідності погодження з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим ініціатив із зовнішньої та внутрішньої політики. Відповідну поправку минулого тижня до законопроєкту вніс сенат.

На пленарному засіданні у середу мажиліс погодився з правками верхньої палати. Обидві палати парламенту схвалили також поправки до законодавства, які скасовують право довічного головування колишнього президента у двох конституційних органах – Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану.

Законопроєкт, яким передбачено внесення змін до законів про першого президента – лідера нації, Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану, відправляється на підпис президенту.

Нурсултан Назарбаєв після складання президентських повноважень у 2019 році, як вважають, відігравав ключову роль у керівництві країною і аж до січневих подій залишався головою впливової Ради безпеки. Цей конституційний орган тепер очолює президент Касим-Жомарт Токаєв. За останні кілька тижнів низка соратників та родичів Назарбаєва втратили високі посади.

Сам Назарбаєв раніше переконував, що з 2019 року є пенсіонером і «перебуває на заслуженому відпочинку». Він заявив, що жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає, а чутки про такий конфлікт назвав безпідставними.