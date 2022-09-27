Генштаб ЗСУ: окупована частина Херсонщини повністю закрита

Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські військові не уточнюють, які причини обмеження руху.

Кілька днів тому у Генштабі повідомляли, що в Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від громадянства України та отримали російські паспорти, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

Частина Херсонщини та Запоріжжя досі залишаються окупованими російськими військами. Останні кілька днів окупаційні сили проводять на цих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії. Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.