Псевдореферендуми на Донбасі: СБУ повідомила про підозру організаторам

Служба безпеки України назвала імена людей, яких підозрює в організації заходів, спрямованих на приєднання окупованих Донецької та Луганської областей до Росії. Про це відомство повідомило 26 вересня.

Про підозру в колабораціонізмі та посяганні на територіальну цілісність України повідомили:

Володимиру Висоцькому – «голові центральної виборчої комісії» незаконного збройного угруповання ДНР»

Олені Кравченко – «голові центральної виборчої комісії «ЛНР»

Олександру Кофману – «голові громадської палати «ДНР»

Марині Філіповій – «радниці голови «ЛНР»

Їх планують незабаром оголосити в розшук. За оцінкою слідства, ці люди «відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на сході України».

«Вони у змові з іншими особами направили так званим «главам Л/ДНР» звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму, а також пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до РФ», – пояснюють у СБУ.

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Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір РФ щодо «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.