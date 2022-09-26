Сербія не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України – голова МЗС

Сербія, попри близькі відносини з Москвою, не визнає результати заходів на окупованих територіях, які російська влада називає референдумами про приєднання до Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Країни Ніколи Селакович 25 вересня в Белграді.

«Сербія не може визнати ці результати», – заявив він.

Селакович пояснив це рішення, поміж іншого, зобов’язаннями Сербії щодо Хартії ООН та повагою до міжнародного права. За його словами, це «повністю порушило б наші національні та державні інтереси, збереження суверенітету та територіальної цілісності та недоторканність кордонів».

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Селакович та голова МЗС Росії Сергій Лавров підписали так званий план консультацій для їхніх країн на наступні два роки на полях Генеральної асамблеї в Нью-Йорку раніше цього тижня.

Це був перший дипломатичний документ високого рівня, який Сербія і Росія підписали з 24 лютого, коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

Доповідач Європейського Союзу щодо Сербії, яка сподівається на вступ до ЄС, Владімір Білічик назвав новину про підписання «серйозним ударом по процесу вступу (до ЄС – ред.) на Західних Балканах».

«Давайте прояснимо: Росія проводить мобілізацію, щоб атакувати кандидата на вступ до ЄС Україну, Росія атакує розширення ЄС!» – сказав Білічик.

Белград підтримав кілька резолюцій ООН, які засуджують вторгнення Росії, але уникав приєднання до загальноєвропейських санкцій, до яких приєдналися інші країни, які хочуть вступити до блоку.

Сербія підтримувала тісні відносини з Росією, зокрема, щоб підтримати свою відмову визнати декларацію 2008 року про суверенітет її колишньої провінції Косово, яку зараз визнають понад 100 країн.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір РФ щодо «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.