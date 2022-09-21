Кулеба закликав Сербію синхронізувати політику щодо Росії з Євросоюзом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із сербським колегою Ніколою Селаковичем – про це він повідомив 21 вересня.

За словами Кулеби, під час зустрічі Селакович підтвердив підтримку Сербією територіальної цілісності України.

«Я закликав Белград синхронізувати свою політику щодо війни Росії проти України з політикою Євросоюзу. Я також подякував Сербії за прийому українців, які тікали від війни», – заявив голова МЗС.

Дипломатичне відомство Сербії не коментувало зустріч.

Сербія з 2012 року є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Водночас країна підтримує відносини з Росією.

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У червні президент Сербії Александар Вучич не став запроваджувати санкції проти Москви через масштабну російську агресію проти України. Більшість громадян Сербії, згідно з результатами парламентських виборів й останніми опитуваннями, підтримують проросійську політику голови держави.