У Сербії заперечили домовленість щодо екстрадиції експосадовця СБУ Наумова в Росію, він – досі під вартою

Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін повідомив, що «ані Росія, ані Україна» не вимагали екстрадиції колишнього високопосадовця СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.

Він заперечив його ймовірні непублічні домовленості з секретарем Ради безпеки Росії щодо можливого отримання Наумовим притулку в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського, про які писало видання The Insider.

Раніше «Схеми» повідомили про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам. У Сербії Андрію Наумову продовжили термін перебування під вартою на три місяці, повідомили журналістам Балканської служби Радіо Свобода у Вищому суді міста Ниш.

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30 серпня видання The Insider з посиланням на джерела опублікувало інформацію, що Андрій Наумов може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Зокрема, повідомлялося, що під час візиту до Москви минулого тижня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін начебто обговорював із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим «можливість екстрадиції українського розвідника Андрія Наумова до Москви».

Вулін у своїй заяві такі домовленості заперечив.

«Ця дурна брехня є частиною боротьби за моє усунення з уряду Сербії», – заявив він.

Міністр також заявив, що ані Україна, ані Росія не зверталися з проханням про екстрадицію Наумова. Раніше про те, що українські правоохоронці поки не повідомляли про підозру і тільки розглядають можливість звернення до влади Сербії з запитом про міжнародну правову допомогу повідомляли «Схеми».

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«Для того, щоб Наумова було екстрадовано в Росію, спочатку має бути провадження проти нього в Росії, і Росія мала б вимагати від нас його екстрадиції. Я не знаю, чи є в Росії справа проти Наумова, але я знаю, що Росія не запитувала про його екстрадицію», – йдеться в заяві Вуліна.

Окремо міністр МВС Сербії зазначив, що його відомство не має повноважень приймати рішення про екстрадицію, це компетенція Міністерства юстиції..

Як повідомляють журналісти Балканської служби Радіо Свобода, термін перебування під вартою Андрія Наумова був визначений до 2 вересня. Вищий суд у Ниші повідомив журналістам 30 серпня, що після цієї дати термін буде продовжено ще на три місяці.

Міністерство юстиції Сербії, яке відповідає за екстрадицію іноземних громадян, з 4 липня не відреагувало на запитання Радіо Свобода щодо можливої екстрадиції Наумова.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Раніше про виїзд Наумова за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомляли «Схеми».

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. У машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц (Viktor Gostiljac) повідомив Балканській службі Радіо Свобода, що його підзахисний заперечує провину у відмиванні грошей.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом він очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив Наумова звання бригадного генерала.