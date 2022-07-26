Справа Наумова: Україна розглядає можливість звернутися до Сербії у справі колишнього топпосадовця СБУ

Українські правоохоронці розглядають можливість звернення до влади Сербії у справі за фактом можливої державної зради ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня. Про це повідомив на запит Радіо Свобода Офіс генерального прокурора. Водночас, як стало відомо «Схемам», Наумову поки не повідомляли про підозру.

Наразі в Державному бюро розслідувань під наглядом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Офісу генерального прокурора від 13 березня 2022 року розслідують кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова. За версією слідства, Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

«Наразі компетентним органом України вирішується питання про звернення до уповноваженого органу Республіки Сербія із запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні з метою отримання необхідної інформації та копій документів», – йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора.

Прокурори зазначають, що досудове розслідування триває, водночас поки про підозри у цій справі нікому не повідомляли.

Окремо Міністерство юстиції України повідомило Радіо Свобода що не займається питанням можливої екстрадиції Андрія Наумова, оскільки не отримувало необхідного для цього відповідного рішення суду.

Експосадовець Служби безпеки України публічно не реагував на звинувачення у державній зраді.

У Белграді перебіг справи не коментують. Міністерство юстиції Сербії, яке відповідає за екстрадицію іноземних громадян, з 4 липня не відреагувало на запитання Балканської служби Радіо Свобода щодо можливої екстрадиції Наумова. Від Міністерства закордонних справ Сербії, яке, серед іншого, займається комунікацією між державними органами Сербії та інших країн, відповіді також не було.

За даними Балканської служби Радіо Свобода, Андрій Наумов досі перебуває під вартою в Сербії.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Раніше про виїзд Наумова за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомляли «Схеми».

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. У машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц (Viktor Gostiljac) повідомив Балканській службі Радіо Свобода, що його підзахисний заперечує провину у відмиванні грошей.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом він очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив Наумова звання бригадного генерала.