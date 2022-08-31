Україна розраховує на більш чітку позицію Сербії щодо російської агресії – МЗС

Київ очікує від Сербії більш чіткої позиції щодо засудження агресії Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 31 серпня. Про це він, за його словами, сказав під час спілкування з сербськими журналістами.

«Підкреслив, що в Україні розраховують на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Європейському Союзі щодо засудження російської агресії та приєднання до санкцій ЄС. Простір для маневрів Москви в контексті її гібридної війни проти Європи має бути закритий», – повідомив він на своєму фейсбуці.

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Речник МЗС також зазначив, що розповів сербським медіа про війну Росії проти України і подякував за гуманітарну допомогу українським громадянам, яку надав Белград.

У червні президент Сербії Александар Вучич не став запроваджувати санкції проти Москви через масштабну російську агресію проти України. Більшість громадян Сербії, згідно з результатами парламентських виборів й останніми опитуваннями, підтримують проросійську політику голови держави.