Президент Сербії попросив Ану Брнабич знову сформувати уряд

Президент Сербії Александар Вучич запропонував посаду прем’єр-міністра країни Ані Брнабич, яка очолювала уряд з 2017 року.

На пресконференції в Белграді 27 серпня президент Вучич заявив, що рішення було «складним».

Він додав, що Брнабич не працюватиме повний чотирирічний термін, оскільки в 2024 році відбудуться зміни в уряді. Подробиць він не навів.

У Брнабич «зараз – важливі завдання», – сказав Вучич.

«Важливо, щоб вона залишалася прем’єр-міністром, щоб ми могли продовжувати вирішувати проблеми», – додав він.

Брнабич, яка є заступницею голови Сербської прогресивної партії (SNS), стала першою жінкою і першою відкритою лесбійкою, що обійняла посаду прем’єр-міністра, коли Вучич вперше запропонував їй очолити уряд у 2017 році.

Тепер Брнабич має подати на затвердження парламенту кандидатури міністрів. SNS і її традиційний партнер Соціалістична партія Сербії мають більшість у законодавчому органі.

Вучич також обрав мера Нового Саду Мілоша Вучевича віце-прем’єр-міністром. За його словами, голова SNS Івіца Дачич також буде віце-прем’єром і контролюватиме роботу служб безпеки.