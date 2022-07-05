У Сербії оголосили результати парламентських виборів, що відбулися три місяці тому

Державний виборчком Сербії оприлюднив остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 3 квітня. Найбільше голосів здобула Прогресивна партія, яку очолює голова держави Александар Вучич, передає кореспондент Радіо Свобода.

Оприлюднення результатів відкладали, тому що у виборчій дільниці на півдні країни, де більшість населення становлять етнічні албанці, голосування повторювали п’ять разів через порушення процедури.

Прогресивна партія у новому складі парламенту матиме 120 з-поміж 250 депутатських місць. Президентська партія від 2012 року перебувала в коаліції з Соціалістичною партією, яка цього разу здобула 31 місце.

Дві партії демократичної опозиції разом здобули 50 місць. Решта належить ультранаціоналістичним проросійським партіям. Щодо національних меншин, то угорці матимуть п’ятьох, босняки трьох депутатів, албанці залишилися без своїх представників.

Згідно з конституцією, перша сесія новообраного парламенту Сербії має відбутися найпізніше 5 серпня, новий уряд мають сформувати протягом 90 днів після неї.

Оскільки парламент був розпущений у лютому, виконавча влада від того часу має лише технічні повноваження. Фактично, до початку листопада вся влада перебуватиме в руках голови держави Вучича, який постійно виступає за нейтральність Сербії, тобто за збереження рівноваги у відносинах із Росією і Євросоюзом.

На підставі цього він відмовляється запровадити санкції проти Москви через масштабну російську агресію проти України. Більшість громадян Сербії, згідно з результатами парламентських виборів й останніми опитуваннями, підтримують проросійську політику голови держави.