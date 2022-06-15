У Сербії споруджують памʼятник російському імператорові Петру І

У Сербії, в містечку Сремскі Карловці, споруджують памʼятник російському імператорові Петрові Першому, передає кореспондент Радіо Свобода.

Міська рада ухвалила таке рішення відразу після недавньої заяви російського президента Володимира Путіна, у якій він звеличив колишнього самодержця і сказав, що Росія продовжує його «справу».

Ініціатором спорудження памʼятника став так званий «Російський науковий інститут» у Белграді, який раніше називався Російським інститутом стратегічних досліджень. Згадана установа, як повідомляють місцеві ЗМІ, «вивчає російську спадщину в Сербії й популяризує спільну історію двох країн».

Памʼятник поставлять в парку у центрі містечка, біля будинку богословства Сербської православної церкви.

На спорудження памʼятника дали дозвіл відповідні державні органи й міністерство культури Сербії, хоча зазвичай такі дозволи надають після кількамісячних, а то й кількарічних обговорювань на кількох рівнях із залученням експертів, митців та громадськості.

Сремскі Карловці розташовані на березі Дунаю на півночі країни, неподалік Нового Сада. Містечко свого часу було культурним й релігійним центром сербів у Австро-Угорщині й резиденцією сербського патріарха.

Урядовці, політичні й культурні діячі досі публічно не висловлювались щодо спорудження памʼятника, який може розглядатися як прояв «служіння» Сербії російським інтересам. Відкриття пам’ятника очікується до кінця червня.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін порівняв себе з Петром Першим, а вторгнення в Україну – з Північною війною. Такі історичні паралелі він провів після відвідин виставки, присвяченої 350-й річниці з дня народження Петра І. Російський президент заявив: з тих часів нічого не змінилося, адже тоді імператор вів війну зі Швецією, яка продовжувалася 21 рік. При цьому Путін заявив, що це була не загарбницька війна, а «повернення і зміцнення територій».