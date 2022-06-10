Путін заговорив...і порівняв себе із Петром I. Що означають його заяви?

Один «прорубав вікно в Європу», а від другого хочуть відгородитися стіною

Російський президент Володимир Путін порівняв себе з Петром Першим, а вторгнення в Україну – з Північною війною. Такі історичні паралелі Путін провів після відвідування виставки, присвяченої 350-й річниці з дня народження Петра 1.

Російський президент заявив: з тих часів нічого не змінилося, адже тоді імператор вів війну зі Швецією, яка продовжувалася 21 рік. При цьому Путін запевняє: це була не загарбницька війна, а, «повернення і зміцнення територій».

Одночасно із цими заявами, уряд Фінляндії вирішив внести зміни до законодавства, щоби побудувати стіну на кордоні з Росією.

То що ж означають заяви Путіна і як на них реагують у світі?

Про це у програмі СВОБОДА LIVE:

Як врятувати полонених іноземців із ЗСУ від смертної кари?

Україна почала розслідування через винесення бойовиками незаконного збройного угруповання «ДНР» смертного «вироку» полоненим іноземцям із ЗСУ. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Відповідно до Женевських конвенцій, іноземці, які мають контракт, зі Збройними силами України, користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях, написала Венедіктова. Крім того, за її словами, жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника. Чи є шанс врятувати іноземних військових ЗСУ від смертної кари, і чи варто очікувати інших подібних судових процесів?

А Данія і Нідерланди проти. Чому?

Данія і Нідерланди виступають проти надання Україні статусу канкандидат на вступ в ЄС. Про це повідомляє видання Блумберг. А віце-прем'єрка України з питань євроатлантичної інтеграції, що три країни виступають проти. Які саме вона не уточнила. Тож чи варто очікувати, що наприкінці червня Україні таки нададуть статус кандидата?

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