За Путіним у закордонних поїздках екскременти і сечу збирає спеціальний співробітник охорони – ЗМІ

Володимира Путіна у закордонних поїздках супроводжує «спеціальний» співробітник Федеральної служби охорони, який відповідає за збирання екскрементів та сечі президента Росії. Про це йдеться у матеріалі французького видання Paris Match, яке підготували спільно з російським виданням «Проект».

За даними журналістів, один із охоронців Путіна з 2017 року відвозить зібраний «біоматеріал» до Росії для того, щоб приховати інформацію про стан здоров’я Путіна.

Сечу та фекалії Путіна забирають у спеціальні пакети, а потім у валізі перевозять до Росії. Про такий «збір» із туалетів журналісти вказують щонайменше під час візитів Путіна в 2017 році до Франції та в 2019-му – до Саудівської Аравії.

Раніше видання «Проект» повідомляло, що з 2016 по 2020 рік Путіна у поїздках супроводжувала група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ, і серед них був фахівець із раку щитовидної залози.

Чутки про те, що Путін, якому в жовтні має виповнитися 70 років, хворий на онкологічне захворювання і був прооперований, з’являються у ЗМІ не перший рік. У Кремлі цю інформацію відкидають, стверджуючи, що президент цілком здоровий.

Проте навесні цього року інформацію про хворобу Путіна підтвердив американський режисер Олівер Стоун, який у 2017 році зняв чотирисерійний документальний фільм про президента Росії. Під час роботи над фільмом Стоун неодноразово зустрічався із Путіним. При цьому режисер, розповідаючи про хворобу президента РФ, сказав, що той «переніс» онкологічне захворювання. Посилаючись на офіційні американські джерела, про хворобу писало і видання Newsweek.